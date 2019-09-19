2019/09/19 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بأن حريقا اندلع في محال لبيع الطيور بمنطقة الكسرة في بغداد.وقال المصدر ، ان “حريقا اندلع في محال تجارية لبيع الطيور في منطقة الكسرة ببغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية”. واضاف المصدر ان “فرق الدفاع المدني تسيطر على الحادث وانقذت 60 محلا من اصل 90″،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق في محال لبيع الطيور بالكسرة وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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