إعادة إصدار لوحة الكترونية بحوزة مسافر صيني في مطار البصرة

2019/09/19 | 14:22

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بغداد :سومر نيوز

اعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم الخميس، اعادة إصدار لوحة الكترونية وردت بدون موافقات رسمية بحوزة مس...

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