2019/09/19 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد: فتح المقطع الثاني من الطريق السريع محمد القاسم غداً مساءً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/19 | 14:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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