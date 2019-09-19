اتفاق عراقي سوري للتبادل التجاري

2019/09/19 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم استمرار تأجيل فتح منفذ البوكمال- القائم، بين سوريا والعراق، كشفت مصادر عن عقد البلدين اتفاقا حول الشحن البري.ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن "احمد جديان"، قائممقام قضاء القائم، أن العراق وافق على مرور 800 شاحنة من سوريا يوميا، بعد افتتاح المنفذ.

وأوضح "جديان" أن المنفذ الحدودي بين القائم والبوكمال تأجل افتتاحه "حتى إشعار آخر"، بسبب عدم اكتمال إعادة تأهيله، وحاجته إلى بعض الخدمات اللوجستية والخدمية منها الطاقة الكهربائية.

وأغلق معبر البوكمال- القائم عام 2014 مع سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة القائم، وبدأ الحديث عن إعادة تأهيله في آذار/ مارس الماضي.

وفي نيسان/ أبريل الماضي عبرت حافلتان لزوار من العراق إلى سوريا من معبر القائم الحدودي من الجانب العراقي، ما شكل أول خطوة لإعلان إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين من جديد.

وترتبط سوريا مع العراق بثلاثة معابر حدودية، اثنان منهما تحت سيطرة القوات الأمريكية، الأول هو "اليعربية – ربيعة" الذي يربط أقصى شمال شرق سوريا بالأراضي العراقية، وتسيطر عليه قوات التحالف الأمريكي متخذة من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) واجهة لها على المعبر، والآخر هو معبر "الوليد – التنف" الذي تسيطر عليه القوات الأمريكية والبريطانية بشكل مباشر.

أما المعبر الثالث فهو "البوكمال – القائم"، الذي تمكنت قوات الجيش السوري والقوات العراقية والحشد الشعبي على طرفي الحدود من تحريرها عام 2017 من ارهابيي تنظيم داعش، وذلك إثر سباق محموم للقوات البرية المتقدمة من منطقة دير الزور باتجاه المعبر شرقا، في مقابل القوات الأمريكية والبريطانية والميليشيات الموالية لهما في شرق الفرات والتنف.

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