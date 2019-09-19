تعادل نتانياهو وغانتس يعمق الأزمة السياسية في إسرائيل

2019/09/19 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تل أبيب – دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس منافسه الرئيسي بيني غانتس إلى أن يشكلا معا حكومة وحدة، بعد أن

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