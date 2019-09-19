ظريف يحذر من نشوب حرب بعد تصريح بومبيو الاخير

2019/09/19 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - الاتجاه

حذر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ، اليوم الخميس، من نشوب حرب بعد تصريح وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بإن الهجوم على السعودية كان “عملا من أعمال الحرب

وقال ظريف في تصريح تابعته "الاتجاه" ان ” أعضاء فريق باء إضافة إلى شركاء اميركا يسعون إلى خداع ترامب وجره إلى حرب “، مبينا انه “من مصلحة الساعين الى جر ترامب للحرب الدعاء لكي لا يتحقق ما يريدون”.

واضاف وزير الخارجية الايراني ان ” السعودية مازالت تدفع ثمن حرب اليمن الصغيرة جداً التي امتنعوا قبل 4 سنوات عن ايقافها بسبب تكبرها”.

واكد الرئيس الايراني حسن روحاني ، امس الاربعاء ، ان الهجوم اليمني على ارامكو هو مجرد تحذير للسعودية ، فيما اشار الى ان الرياض والامارات واميركا وبعض الدول الاوربية والكيان الصهيوني اشعلوا الحرب بالمنطقة ودمروا اليمن.

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