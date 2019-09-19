ظريف والحكيم يبحثان هاتفياً  القضايا الثنائية بين البلدين والاستعداد لزيارة الاربعين

2019/09/19 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه

تلقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف.

وذكر بيان لمكتب الوزير حصلت عليه "الاتجاه"، انه جرى خلال الاتصال بحث القضايا الثنائيّة بين البلدين، وسُبُل التنسيق والتعاون المُثمِر وبما يُحقق مصالح البلدين .

كما تطرّقا بالبحث إلى الاستعداد لزيارة الأربعين التي تشهد توافداً كثيفاً جدّاً للزوار الإيرانيّين، علاوة على بحث مُستجدّات الأوضاع بالمنطقة، وأهمية الحفاظ على أمنها واستقرارها.

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