فتح المقطع الثاني من محمد القاسم غداً مساءً

2019/09/19 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد عن اكمال الصيانة الخاصة بالمقطع الثاني من الطريق

محمد القاسم واعادة فتحه غداً مساءً الامانة بينت اكمال اعمال الصيانة الخاصة بالمقطع الذي تم قطعه سابقاً

والممتد من تقاطع الباب الشرقي وحتى تقاطع النهضة واعادة فتحه امام

حركة السير والمرور مساء غداً الجمعة الموافق 20 من الشهر الجاري عدا

رمبة نزول النهضة سيكون الافتتاح يوم السبت الموافق يوم 28 من الشهر

الجاريالمرحلة الثالثة من اعمال الصيانة الخاصة بالطريق ستبدا يوم السبت 21

من الشهر الجاري وسيكون القطع للمقطع الممتد من القطن الطبي وحتى

تقاطع النهضة لاجراء الصيانة الخاصة بالمقطع المذكور مع تحويل مسار

السير الى الجانب الاخر من الطريق وبذلك يكون ذهاباً وإياباً لحين

اكمال اعمال الصيانة مع وضع إشارات مرورية واستدلالية ترشد السائق نحو

مسار الطريق

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