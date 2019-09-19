طلب نيابي للتحقيق في عقد مشروع مصفى ميسان

2019/09/19 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم النائب عن محافظة ميسان علي سعدون اللامي ، طلبا رسميا الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بخصوص التحقيق في عقد مشروع مصفى ميسان الاستثماري.

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