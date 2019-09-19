2019/09/19 | 14:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعقيدات استكمال فحص النظر للحصول على اجازة السوق تتسبب بالزحام!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: QEe3fKJfdLo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعقيدات استكمال فحص النظر للحصول على اجازة السوق تتسبب بالزحام!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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