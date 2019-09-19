جمرك طريبيل يسجل ايرادا تجاوز المليار دينار في يوم واحد

2019/09/19 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الجمارك العامة، الخميس، ان جمرك طريبيل سجل ايرادا اكثر من مليار دينار يوم امس الاربعاء .

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