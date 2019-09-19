2019/09/19 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

زادت احتياطيات تونس من العملة الأجنبية إلى ما يعادل واردات 103 يوما، حسبما أظهرته البيانات الرسمية يوم الخميس، مدفوعة بتعاف قوي للقطاع السياحي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ احتياطيات العملة الصعبة 18.37 مليار دينار (6.43 مليار دولار) مقارنة مع 10.80 مليار دينار في الفترة ذاتها قبل عام، بما يعادل واردات 69 يوما فحسب.

ونمت إيرادات السياحة 46 بالمئة من أول يناير كانون الثاني إلى 30 سبتمبر أيلول، مسجلة أربعة مليارات دينار، وبعدد سياح بلغ 6.6 مليون.

تتوقع تونس استقابل عدد قياسي من السياح سيبلغ تسعة ملايين سائح بنهاية 2019 بعد أن تجاوزت أثر هجمات استهدفت سائحين في 2015.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لتونس بفضل تعافي السياحة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لتونس بفضل تعافي السياحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).