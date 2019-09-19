2019/09/19 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الخميس ، عن اكمال الصيانة الخاصة بالمقطع الثاني من الطريق محمد القاسم واعادة فتحه غداً مساءً .وذكر بيان الامانة تلقته وكالة صدى عن ” اكمال اعمال الصيانة الخاصة بالمقطع الذي تم قطعه سابقاً والممتد من تقاطع الباب الشرقي وحتى تقاطع النهضة واعادة فتحه امام حركة السير والمرور مساء غداً الجمعة الموافق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد:فتح المقطع الثاني من محمد القاسم غدا الجمعة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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