غدا اعادة فتح المقطع الثاني من طريق محمد القاسم

2019/09/19 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكملت امانة بغداد اعمال صيانة المقطع الثاني من طريق محمد القاسم للمرور السريع ، والمؤمل اعادة فتحه مساء غد الجمعة ، عدا رمبة نزول النهضة التي سيتم افتتاحها يوم السبت من الاسبوع المقبل .واشارت الامانة الى ، صيانة المقطع الذي تم قطعه سابقاً والممتد من تقاطع الباب الشرقي وحتى تقاطع النهضة واعادة فتحه امام […]

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