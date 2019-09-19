السعودية تطلق

2019/09/19 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

تجري المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، اليوم، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المحافظات.

أعلنت المديرية أنها ستطلق اليوم الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي للمملكة، تجربة لصافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات "الدرعية الخرج الدلم".

وقال المقدم محمد الحمادي، المتحدث ...

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