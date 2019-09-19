2019/09/19 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت صحيفة "كيودو" اليابانية في واشنطن، اليوم الخميس، ان الإدارة الامريكية، تخطط لتشكيل تحالف دولي واستخدام 55 سفينة للقيام بدوريات في المياه البحرية بالقرب من إيران، في تشرين الثاني المقبل.

وذكرت الوكالة بالإشارة إلى مصادر مطلعة، أن الخطة الأميركية قد تواجه صعوبات، حيث إن أربع دول فقط وافقت على المشاركة في تحالف تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وهي أستراليا والبحرين وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والامارات.

كما طلبت الولايات المتحدة من اليابان المشاركة في التحالف، لكن اليابان امتنعت عن الموافقة بسبب علاقاتها الودية التقليدية مع إيران.

ووفقًا لوكالة كيودو، تم تقديم الخطة لممثلي 28 دولة في وقت سابق من هذا الأسبوع، في البحرين، على متن سفينة حربية بريطانية.

ولم تحضر فرنسا وألمانيا هذا الاجتماع، وجاء هذا التغيب بحسب الصحيفة، سعياَ للنأي بالنفس عن ترامب، الذي كان قد انسحب سابقا من الصفقة النووية الموقعة عام 2015 مع إيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يخطط لاستخدام 55 سفينة لتأمين الملاحة بمضيق هرمز في تشرين الثاني المقبل) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يخطط لاستخدام 55 سفينة لتأمين الملاحة بمضيق هرمز في تشرين الثاني المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).