اعتقالات تطال كتاب عدول بتهمة تزوير الوكالات في النجف

2019/09/19 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي في محافظة النجف، اليوم الخميس، بأن القوات الأمنية اعتقلت عدد من موظفي وزارة العدل في المحافظة بتهمة تزوير الوكالات.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، أن "القوات الأمنية نفذت حملة مداهمات كبيرة ضد عدد من موظفي دائرة كتاب العدول التابعة لوزارة العدل بتهمة تزوير وكالات عامة بحقوق مواطنين دون علمهم"، مبينا أن "عدد المعتقلين بلغ خمسة موظفين حتى الآن".

واضاف المصدر، أن "من بين المعتقلين موظف في وزارة العدل يحمل شهادة الماجستير في القانون"، مشيرا إلى أن "المتهمين تمت احالتهم الى الجهات المختصة لاكمال اجراءات التحقيق معهم".

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