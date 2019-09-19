وزير التخطيط يبحث مع السفير اللبناني سبل تعزيز العلاقات المشتركة

2019/09/19 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استقبل وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي في ديوان الوزارة، اليوم الخميس، علي أديب الحبحاب السفير اللبناني لدى العراق والوفد المرافق له، وجرى

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