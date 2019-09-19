2019/09/19 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اكد رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة ديالى احمد الربيعي ، اليوم الخميس، بان اكثر من 20 مدرسة جديدة ستفتح ابوابها خلال الموسم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح 20 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي المقبل في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح 20 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي المقبل في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).