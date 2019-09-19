2019/09/19 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس انتقد حسام آشنا مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تركي المالكي الذي ألقى باللوم على طهران في الهجوم على شركة “أرامكو” السعودية.ووصف آشنا، في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي أمس الأربعاء بأنه كان “بمثابة كارثة إعلامية لبلاده”.وشدد المستشار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار روحاني يصف المؤتمر الصحفي للتحالف العربي بـ”كارثة إعلامية” وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار روحاني يصف المؤتمر الصحفي للتحالف العربي بـ”كارثة إعلامية”) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار روحاني يصف المؤتمر الصحفي للتحالف العربي بـ”كارثة إعلامية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).