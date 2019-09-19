الداخلية تعلن القبض على عنصرين من داعش في بغداد

2019/09/19 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على عنصرين من داعش في بغداد.





وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على متهمين اثنين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية جنوبي بغداد، كان يعملان في ما يسمى ولاية الجنوب”.

وأشار الى ان “المعتقلين متورطان بتنفيذ عمليات ارهابية وكانا يتنقلان من مدينة الى أخرى، ومن خلال الجهد الاستخباري والمتابعة المستمره من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد تم القبض عليهما واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما”.

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