2019/09/19 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكدت وزارة الخارجية ،اليوم الخميس، ان العراق لن ينضم إلى أي قوة تحمي الممرات المائية في الخليج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان وصل “النور نيوز” إن “العراق لن ينضم إلى أي قوة تحمي الممرات المائية في الخليج”.

واشار الى ان ” العراق يرفض ايضا مشاركة الكيان الصهيوني فيها” مشددا على ان “أمن الخليج مسؤولية الدولة المطلة عليه”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن رفضه الانضمام لتحالف دولي لحماية الخليج: الكيان الصهيوني مشارك فيه) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن رفضه الانضمام لتحالف دولي لحماية الخليج: الكيان الصهيوني مشارك فيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).