2019/09/19 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سومر نيوز

اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن اكمال الصيانة الخاصة بالمقطع الثاني من الطريق محمد القاسم واعادة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فتح المقطع الثاني من محمد القاسم غداً مساءً) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فتح المقطع الثاني من محمد القاسم غداً مساءً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).