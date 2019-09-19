أمانة بغداد: فتح المقطع الثاني من الطريق السريع محمد القاسم مساء الغد

2019/09/19 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اليوم الخميس، اكمال الصيانة الخاصة بالمقطع الثاني من الطريق محمد القاسم واعادة فتحه مساء الغد

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