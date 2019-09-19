مجلس عزاء يتحول الى مجزرة في ذي قار

2019/09/19 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل واصيب 8 في خلاف عشائري خلال مجلس عزاء بمحافظة ذي قار.

وقال شهود عيان ان "الحادث وقع بين أبناء عمومة من عشيرة واحدة بعد

منع احد الاطراف من الحضور الى مجلس العزاء إلا ان الاخير هاجمهم

بأسلحة نارية تسبب بمقتل خمسة أشخاص بينهم 3 من عائلة واحدة فيما

أصيب ثلاثة أخرون في منطقة الكرماشية التابع الى ناحية كرمة بني

سعيد جنوب المحافظة".

وبينوا ان "من بين الضحايا ضابطين برتبة مقدم ورائد" مشيرين الى ان

"الاجهزة الامنية طوقت مكان الحادث للسيطرة على النزاع وإجراء

التحقيقات".

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