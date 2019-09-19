الامانة تعلن افتتاح المقطع الثاني لسريع محمد القاسم الا هذا الجز

2019/09/19 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للأمانة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" إكمال اعمال الصيانة الخاصة بالمقطع الذي تم قطعه سابقاً والممتد من تقاطع الباب الشرقي وحتى تقاطع النهضة وإعادة فتحه أمام حركة السير والمرور مساء غد الجمعة عدا رمبة نزول النهضة سيكون الافتتاح يوم السبت في 28 أيلول الجاري".واضاف، ان" المرحلة الثالثة من اعمال الصيانة الخاصة بالطريق ستبدأ يوم السبت 21 من الشهر الجاري وسيكون القطع للمقطع الممتد من القطن الطبي وحتى تقاطع النهضة لأجراء الصيانة الخاصة بالمقطع المذكور مع تحويل مسار السير الى الجانب الاخر من الطريق وبذلك يكون ذهاباً وإياباً لحين اكمال اعمال الصيانة مع وضع إشارات مرورية واستدلالية ترشد السائق نحو مسار الطريق".انتهى..م.م

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