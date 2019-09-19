مبدئيا.. العراق المنظم الرسمي لخليجي 25

2019/09/19 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الاتحاد في بيان حصل عليه موقع "الغدير، ان" رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، الى جانب رؤساء اتحادات الكويت وعمان واليمن، فضلا على قطر، حضر اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، الذي عقد اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة".واضاف مسعود، ان" المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي وافق مبدئيا على طلبنا باستضافة النسخة ٢٥ من البطولة".وبين، ان" الاتحاد سيتقدم بطلب رسمي في الاجتماع المقبل، الذي سيعقد على هامش انطلاق النسخة٢٤، التي ستضيفها الدوحة في السابع والعشرين من شهر تشرين الاول المقبل".واوضح، ان" جميع رؤساء الاتحادات ايدوا، وبشكل كبير، رغبتنا بتضييف النسخة ٢٥ من البطولة، كونه حقا طبيعيا للعراق، لاسيما بعد رفع الحظر عن المباريات الرسمية".ونوه مسعود الى ان" الاتحاد، وبالتعاون مع المؤسسات المعنية، سيسعى من اجل انجاح الاستضافة التي تأتي بعد اربعة عقود على الاستضافة الاولى للعراق للبطولة".انتهى..م.م

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