موقع اخباري: السعودية تطلب من العراق 20 مليون برميل نفط

2019/09/19 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد موقع "وول ستريت جورنال" الاخباري، اليوم الخميس، بأن العربية السعودية طلبت من شركة تسويق النفط العراقية "سومو" 20 مليون برميل نفط لتزويد مصافيها.

وبحسب تقارير صحافية فقد تسبب الهجوم الذي استهدف منشأتين حيويتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، السبت الماضي، في تكبدخسائر جسيمة تعرض لها اقتصاد المملكة، بعدما استهدفت الضربات قلب صناعة النفط من خلال استهداف أكبر منشأة لمعالجة البترول في العالم.

وفي حين تشير التوقعات إلى استغراق عودة الإمدادات إلى طبيعتها عدة أسابيع وربما أشهر، يذهب آخرون إلى أن توقف نصف إنتاج السعودية تقريبًا لأكثر من 6 أسابيع قد يدفع سعر برميل خام القياس الأوروبي العالمي "برنت" لتجاوز 75 دولاراً.





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