اول دار نشر شنگالية تصدر اول كتابين لها

2019/09/19 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال صدر يوم امس 18/9/2019 اول كتابين عن دار لينا، التي تعتبر اول دار نشر ايزيدية في سنجار، الكتابان صُدرا بالتعاون مع منتدى بعشيقة الثقافي، لشاعران من بعشيقة وبحزاني.الكتاب الاول بعنوان “محطات وصور” للشاعر “حسام الشاعر” تضمن العديد من القصائد الموزونة وقصائد نثر وومضات، إضافة الى ان الكتاب يعتبر سيرة شاعر …

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