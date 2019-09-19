بالصور:شاهد الفرق في باب قبلة الامام الحسين بين عام 2011 وعام 2019

2019/09/19 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية صورا حصرية لاحد ابواب الصحن الحسيني المهمة وهي باب القبلة حيث جرى توسيعها اثناء العمليات الاعمارية الجارية في المرقد الطاهر وتظهر الصور الفرق الكبير بالتوسعة لباب القبلة بين عام 2011 وعام 2019

بعدسة عمار الخالدي

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