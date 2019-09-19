الأعرجي يعلق على العشوائيات ويحمل الدولة مسؤولية

2019/09/19 | 15:26

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بغداد/ سومر نيوز

قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الخميس، ان العشوائيات تعتبر تجاوزا لكن "التجاوز الاك...

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