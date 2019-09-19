الحلبوسي لمسعود بارزاني: النقاط الخلافية بين الحكومة الاتحادية والإقليم يمكن معالجتها وفقا للدستور

2019/09/19 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، النقاط الخلافية بين الإقليم والحكومة الإتحادية يمكن معالجتها وفقا للدستور وبالحوار البنَّاء والشراكة بين كلِّ مكونات الشعب العراقي.

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