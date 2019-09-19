الزراعة: منع الاستيراد اعاد اكثر من 4 الاف مزارع إلى عملهم في ديالى

2019/09/19 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، ان ايقاف استيراد المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية ادى الى عودة اكثر من 4 الاف مزارع الى مزاولة عملهم الزراعي في محافظة ديالى .

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