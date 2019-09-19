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شرطة ذي قار: القبض على 16 متهما اثر خلاف مسلح بمجلس عزاء


شرطة ذي قار: القبض على 16 متهما اثر خلاف مسلح بمجلس عزاء
2019/09/19 | 15:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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