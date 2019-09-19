2019/09/19 | 15:30

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الحلبوسي يدعو إلى ضرورة خلق حراك سياسي بين بغداد وأربيل

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيس إقليم

كردستان نيجرفان بارزاني، خلال زيارة رسمية يجريها سيادته إلى إقليم

كردستان للقاء عدد من المسؤولين.وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في

البلاد. ودعا رئيس مجلس النواب إلى ضرورة خلق حراك سياسي بين بغداد وأربيل؛

لحل جميع المشاكل العالقة، ومواصلة الحوار بين الكتل السياسية من أجل

خلق أجواء إيجابية تعزز من الشراكة التاريخية بين الطرفين.من جهته أشار رئيس إقليم كردستان إلى أن حكومة الإقليم منفتحة للحوار؛

من أجل حل جميع الخلافات العالقة، مؤكدا على التنسيق مع الحكومة

الاتحادية.كما بحث اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية اعتماد الحوار

لتخفيف التوتر وحلَّ المشاكل من أجل تجنب الأزمات.

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