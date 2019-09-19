المباغتة الكبرى .. حقائق ومعطيات استخباراتية صادمة حققتها غارات أرامكو.. فما خيارات السعودية ووضعها؟

2019/09/19 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفيق السامرائيكل شيء ممكن التفكير في استنساخه وتكراره إلا عمليات المباغتة، فالقادر على تحقيقها قادر على تدبير غيرها في مكان وأسلوب وأدوات أخرى، وتتوقف درجة النجاح والفشل على قدرات الطرف المقابل.وكل ما قيل سعوديا عما حدث يبقى هامشيا، وما حدث هو:1.تحقيق مباغتة تامة في الزمان والمكان والغرض والوسائل ...

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