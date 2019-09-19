وزير الخارجية الامريكي يبحث مع الحلفاء الخليجيين طريقة الرد على عمل إيران

2019/09/19 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / متابعة سكاي برس

يبحث وزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو مع حلفائه الخليجيين في أبوظبي الخميس 19 أيلول 2019 ردا محتملا على الهجوم الذي استهدف ارامكو واعتبرته واشنطن "عملا حربيا" من قبل إيران.

ويثير التشدد الأميركي حيال إيران مخاوف من تصعيد كبير في المنطقة الهشة على خلفية هجوم السبت 14 أيلول...

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