نائب يخاطب رئيس الوزراء بشأن استيفاء اكثر من سبعة مليارات دينار من المواطنين لصيانة الطرق والجسور

2019/09/19 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي ، طلبا خطيا الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن مصير مبلغ ٧ مليارات دينار تم استيفاؤها من المواطنين والمقررة في قانون الموازنة العامة لاغراض صيانة الطرق والجسور، مع ضرورة بيان موارد صرف هذه المبالغ او الغائهـا .واوضح ان ” المادة (٢) من قانون فرض رسوم […]

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