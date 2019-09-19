2019/09/19 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس: اعلنت سفارة جمهورية العراق في القاهرة، اليوم الخميس، عن تسهيلات مُهمة للعراقيين القادمين الى جمهورية مصر العربية.وذكرت السفارة في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه، إنها “توصلت مع الجهات المعنية ذات الصلة في جمهورية مصر العربية، الى إجراء يسمح باحتفاظ العراقيين القادمين الى مصر بجوازات سفرهم عند وصولهم إليها وعدم سحبها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة العراقية في القاهرة تعلن عن تسهيلات للعراقيين القادمين الى مصر وكالة خطوة برس.

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