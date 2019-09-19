السفارة العراقيـة في القاهرة : تسهيلات جديدة للعراقيين الوافدين الى مصـر

2019/09/19 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلـت سفارة جمهورية العراق في القاهرة ، مع الجهات المعنية ذات الصلة في جمهورية مصر العربية، الى إجراء يسمح باحتفاظ العراقيين القادمين الى مصر بجوازات سفرهم عند وصولهم إليها وعدم سحبها منهم في المطار، كما هو مُتبع منذ سنوات.وذكرت السفارة ان” هذا الاجراء قد طُبِّقَ بدءاً من اليوم الخميس المصادف 19/9/2019″، مبينة أن ” […]

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