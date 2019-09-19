2019/09/19 | 15:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء .. صرخة المواطنين بعد تهديم منازلهم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: d2aW8xbUsBM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء .. صرخة المواطنين بعد تهديم منازلهم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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