الحلبوسي من اربيـل : النقاط الخلافية يمكن معالجتها وفقا للدستور والحـوار البنَّاء والشراكة

2019/09/19 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعـا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، إلى تعزيز العلاقة بين الإقليم والحكومة الإتحادية بما يحقق المشتركات الوطنية ويعزز استقرار العراق وسيادته، مشيرا إلى :” ان النقاط الخلافية يمكن معالجتها وفقا للدستور وبالحوار البنَّاء والشراكة بين كلِّ مكونات الشعب العراقي “.واعـرب الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، خلال لقائهما اليوم ، عن قلقهما […]

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