كاتانيتش يعلن قائمة أولية للمنتخب استعداداً لمباراتي هونغ كونغ وكمبوديا

2019/09/19 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدر مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم كاتانيش قائمة اولية لدخول مباراتي هونغ كونغ وكمبوديا ضمن تصفيات كاس العالم.

وتضم قائمة اللاعبين كل من محمد حميد و محمد صالح و علي كاظم وفهد طالب و جلال حسن لحراسة المرمى، و احمد ابراهيم و علي فائز و ريبين سولاقا و سعد ناطق و عدي شهاب وميثم جبار وعلي عدنان و ضرغام اسماعيل و علاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وسامح سعيد ونجم شوان لخط الدفاع.

وضمت القائمة ايضاً اللاعبين صفاء هادي وأسامة رشيد وامجد عطوان ومهدي كامل وبشار رسن وهمام طارق وجستن ميرام واحمد ياسين وريوان امين وجيلوان حمد و ياسر قاسم وكرار نبيل ومحمد قاسم وإبراهيم بايش واحمد ياسين ومازن فياض ولؤي العاني.

كما ضمت القائمة المهاجمين ايمن حسين وعلاء عباس وعلاء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم ومحمد داوود و مروان حسين.

وشهدت القائمة غياب اللاعبين حسين علي لاعب الزوراء ومهند علي لاعب الدحيل القطري للإصابة.

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