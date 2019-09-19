مستشار روحاني يرد على متحدث التحالف السعودي

2019/09/19 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- الاتجاه

رد مستشار رئيس الجمهورية رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الرئاسة الايرانية حسام الدين آشنا، على مزاعم المتحدث باسم تحالف العدوان السعودي على اليمن.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب آشنا مساء الاربعاء: ان المؤتمر الصحفي للمتحدث العسكري السعودي كان بمثابة كارثة اعلامية لبلاده.



لقد اثبت بقوة انه "لا يمكنه اثبات او لا يعلم":

1-منشأ (صواريخ) كروز والطائرات المسيرة بدقة.

2-من اي منطقة ونقطة اُطلقت.

3-لماذا لم يستطع الدفاع الجوي (السعودي) احباط الهجوم.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي قد كرر اتهاماته الفارغة بضلوع ايران في الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في البقيق وهجرة خريص في السعودية.

وعرض المالكي صوراً للصواريخ التي تم فحصها وادعى انه تم استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز للهجوم على المنشأتين في السعودية.

وزعم المالكي أن لدى السعودية أدلة على ان الهجوم لم ينطلق من اليمن بل من الشمال الى الجنوب.

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