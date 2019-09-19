2019/09/19 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مفتتشية الداخلية تمنع بيع عقار في بغداد قيمته 500 مليون دينار بواسطة التزوير

تأریخ التحریر: : 2019/9/19 15:53

• 18 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتتشية الداخلية تمنع بيع عقار في بغداد قيمته 500 مليون دينار بواسطة التزوير) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتتشية الداخلية تمنع بيع عقار في بغداد قيمته 500 مليون دينار بواسطة التزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).