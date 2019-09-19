الحلبوسي ورئيسة برلمان الإقليم يؤكدان على ضمان حقوق المواطنين دون الإضرار بالطرف الآخر

2019/09/19 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع رئيس برلمان إقليم كردستان ريواز فائق، الملفات المشتركة بين بغداد واربيل .

وذكر مكتب رئيس البرلمان في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "الحلبوسي التقى، اليوم الخميس، رئيس برلمان إقليم كردستان ريواز فائق، جاء ذلك عقب استقباله في أربيل خلال زيارة رسمية يجريها سيادته إلى إقليم كردستان للقاء عدد من المسؤولين".وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، والقوانين الاتحادية، ومنها قانون الإدارة المالية والموازنة الاتحادية العامة لسنة 2020".وأشار اللقاء، بحسب البيان، إلى "أهمية القوانين التي تضمن حقوق المواطنين جميعا دون الإضرار بالطرف الآخر، والتأكيد على ضرورة خلق مناخ سياسي وتوافقات تدفع بالعمل والتنسيق المشترك خدمةً لمصلحة الوطن والمواطن".انتهى

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