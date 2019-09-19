2019/09/19 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأنك بلا مساءترجّلْ عن صهوة التنصّلعن شحوب السّرابفزهرة الأوركيد تشكو مواسم الوجعتقضمُ أنفاسَ الهواءالمشبع بوصاياكَ العشرالتي تدورفي قلب يناطح أكمامَ الصّدىوظلّي المنشطركَثَوبٍ أحرقتْهُ أنفاسٌ عاشقةترجّلْ ولو بقدمٍ واحدةأحرِقْ صمتَ الخطيئةالتي أكلتْ أصابعَ النّدمأجثو على أعناق القوافيالتي امتطت إرثًا هزيلًاتعالَ نعيد للشمس هيبتَهافقد صدِئتْ حوافُّ جدرانهاوخلعت رداء احتراقات زهرة الأوركيد.

اقرأ/ي أيضًا:

ورقة يابسة

أرتوي بحبرٍ أزرق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتراقات الأوركيد ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتراقات الأوركيد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).