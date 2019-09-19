ذي قار.. القبض على 16 متهما اثر خلاف مسلح بمجلس عزاء

2019/09/19 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة ذي قار اللواء حسن سلمان الزيدي، الخميس، القاء القبض على 16 متهما اثر خلاف مسلح بمجلس عزاء في قضاء سوق الشيوخ بالمحافظة.​

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