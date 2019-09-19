وزير الدفاع الامريكي الاسبق يحذر من مخاطر العمل العسكري.. هذه ايران وليست سوريا

2019/09/19 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

حذر وير الدفاع الأمريكي الأسبق، ليون بانيا، من المخاطر المترتبة على توجيه ضربة عسكرية أو عمل عسكري ضد إيران، وذلك في تعليق على ضوء الترقب الدولي لما ستؤول إليه الأمور بعد توجيه أصابع الاتهام لطهران بالوقوف خلف هجوم معملي أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

وأوضح بانيتا في مقابلة تلفزيو...

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