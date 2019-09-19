نيجرفان بارزاني للحلبوسي : حكومة الاقليم منفتحـة لحل جميـع الخلافات العالقـة

2019/09/19 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزانـي :” ان حكومة الإقليم منفتحة للحوار من أجل حل جميع الخلافات العالقة، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية “.من جانبـه دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، خلال لقائهمـا اليوم ، إلى خلق حراك سياسي بين بغداد وأربيل؛ لحل جميع المشاكل العالقة، ومواصلة الحوار بين الكتل السياسية من أجل خلق […]

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